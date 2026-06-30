Nhận định Bờ Biển Ngà – Na Uy vào lúc 00:00 ngày 01/07 thu hút sự quan tâm khi cả hai đội đều đặt mục tiêu giành vé đi tiếp. Bài viết sẽ phân tích phong độ, lực lượng và những tỷ lệ kèo đáng chú ý trước giờ bóng lăn. Hãy đồng hành cùng Xoilac để không bỏ lỡ những diễn biến hấp dẫn của cặp đấu này.

Đánh giá phong độ Bờ Biển Ngà, Na Uy gần đây

Bờ Biển Ngà đang có kỳ World Cup đáng nhớ khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out sau khi cán đích ở vị trí thứ hai bảng E. Đại diện châu Phi lần lượt đánh bại Ecuador 1-0, Curacao 2-0 và chỉ để thua sát nút trước Đức 1-2. Thầy trò HLV Emerse Faé duy trì phong độ ổn định với 9 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 3 lần trong 5 trận gần nhất.

Giải mã phong độ gần đây của Bờ Biển Ngà, Na Uy

Na Uy cũng bước vào vòng đấu loại trực tiếp với màn trình diễn đầy thuyết phục ở vòng bảng. Đội bóng Bắc Âu vượt qua Iraq 4-1, Senegal 3-2 trước khi thất bại 1-4 trước Pháp ở trận cuối sau nhiều sự thay đổi về đội hình. Hàng công của đội bóng này vẫn đạt hiệu suất cao với 12 bàn trong 5 trận gần nhất, trong đó Erling Haaland tiếp tục là điểm tựa lớn trên mặt trận tấn công.

Xét về phong độ, cả hai đội đều sở hữu những điểm mạnh riêng và hứa hẹn tạo nên màn so tài hấp dẫn. Bờ Biển Ngà nổi bật với lối chơi kỷ luật, trong khi Na Uy nguy hiểm nhờ khả năng phản công cùng các tình huống bóng bổng. Dẫu vậy, hàng thủ của đại diện Bắc Âu vẫn chưa mang đến sự yên tâm, tạo cơ hội để các chân sút Bờ Biển Ngà khai thác.

Đội hình ra sân dự kiến ngày 01/07 của hai đội tuyển

Bờ Biển Ngà nhiều khả năng sẽ giữ nguyên bộ khung đã thi đấu hiệu quả ở vòng bảng. Franck Kessie tiếp tục đóng vai trò thủ lĩnh ở tuyến giữa, trong khi Amad Diallo và Nicolas Pepe được kỳ vọng tạo đột biến trên hàng công. Đại diện châu Phi sẽ ưu tiên lối chơi chắc chắn trước khi tìm kiếm cơ hội phản công.

Na Uy được dự đoán ra sân với đội hình mạnh nhất nhằm hướng đến tấm vé vào vòng tiếp theo. Erling Haaland vẫn là mũi nhọn chủ lực, còn Martin Odegaard sẽ đảm nhiệm vai trò tổ chức lối chơi ở khu trung tuyến. Đại diện Bắc Âu kỳ vọng phát huy sức mạnh từ những pha tấn công tốc độ và bóng bổng.

Vị trí Bờ Biển Ngà Na Uy Thủ môn Yahia Fofana Nyland Hậu vệ Singo, Ndicka, Diomande, Konan Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe Tiền vệ Kessie, Sangare, Seko Fofana Berge, Odegaard, Thorsby Tiền đạo Pepe, Haller, Amad Diallo Sorloth, Haaland, Schjelderup

Danh sách các cầu thủ ra sân được Xoilac tổng hợp

Soi kèo chi tiết màn so tài giữa Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Cuộc đối đầu này đang thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều sở hữu phong độ ổn định trước giờ bóng lăn. Dưới đây là những phân tích chi tiết các tỷ lệ kèo đáng chú ý của trận đấu.

Kèo Handicap

Nhà cái đưa ra mức kèo đồng banh, cho thấy hai đội được đánh giá ngang nhau về cơ hội chiến thắng. Bờ Biển Ngà có ưu thế về thể lực và sự kỷ luật trong lối chơi, trong khi Na Uy lại nổi bật với sức mạnh hàng công của Haaland, Odegaard. Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ, khó đoán trong 90 phút.

>>> Lựa chọn Na Uy +0.

Kèo châu Âu

Tỷ lệ 1X2 được niêm yết ở mức Bờ Biển Ngà 2.70 – Hòa 3.10 – Na Uy 2.60, phản ánh sự cân bằng rõ rệt giữa hai bên. Mỗi đội đều có cơ sở để hướng tới chiến thắng khi phong độ gần đây khá ổn định. Diễn biến trận đấu có thể được định đoạt bởi một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

>>> Lựa chọn Na Uy thắng.

Kèo tài xỉu

Mốc tài xỉu 2.75 bàn cho thấy kỳ vọng về một trận đấu có từ 2 đến 3 bàn thắng được ghi. Na Uy sở hữu hàng công giàu sức sát thương, trong khi Bờ Biển Ngà cũng có khả năng tận dụng tốt các pha phản công. Tuy nhiên, tính chất cân bằng của trận đấu có thể khiến đôi bên chơi thận trọng hơn ở nhiều thời điểm.

>>> Lựa chọn xỉu 2.75.

Các lựa chọn cược đáng cân nhắc dành cho giới đầu tư

Chuyên gia dự đoán tỉ số trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Màn so tài này được dự báo sẽ diễn ra cân bằng khi cả hai đội đều có phong độ ổn định. Tuy nhiên, đại diện Bắc Âu vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sức mạnh hàng công cùng khả năng tạo đột biến của Haaland.

Đoàn quân HLV Emerse Faé có thể gây khó khăn bằng lối chơi phòng ngự kỷ luật, phản công nhanh. Dù vậy, khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn giúp Na Uy được dự đoán giành chiến thắng 1-0.

Kết luận

Nhận định Bờ Biển Ngà – Na Uy vào lúc 00:00 ngày 01/07 cho thấy hai đội đang sở hữu sự tương quan khá cân bằng về phong độ, lối chơi. Cuộc đối đầu được dự đoán sẽ diễn ra chặt chẽ khi cả hai đều có những phương án riêng để tạo đột biến. Người hâm mộ hãy theo dõi trực tiếp tại Xoilac để không bỏ lỡ các tình huống quan trọng trên sân.